Christian Martinoli y sus hijas le juegan una divertida broma de cumpleaños a su esposa

View this post on Instagram

u00a1Gran du00eda! Chlou00e9 y Chiara me encerraron en mi habitaciu00f3n desde anoche para que ellas pudieran decorar la casa, ofrecerme el desayuno en cama esta mau00f1ana mientras mandaban a Christian a comprar un pastel de cumpleau00f1os. Hasta me consintieron con aceptar una foto de familia: la escena no fue muy glamorosa, me torcu00ed por completo al colgar el celular en el respaldo de una silla -me dice mi esposo que es la edad ud83eudd28, y casi azoto al buscar estar en posiciu00f3n dentro de los 10 segundos. Christian nos llenu00f3 de cosquillas y consideru00f3 de que con esta foto era suficiente. ud83eudd14Podemos decir que es una foto que se caracteriza por ser genuina... Al momento de soplar las velas, me ofrecieron tres deseos... y luego Chlou00e9 nos bautizu00f3 el pastel con su baba... Chiara, Chlou00e9, Christian, gracias por transformar mi du00eda a du00eda en momentos mu00e1gicos por simplemente ser como son. Gracias por hacerme sentir tan especial, hoy y siempre ud83eudd70