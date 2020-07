Con 'Mañanitas' de Ana Gabriel, amigos de 'Hoy' y familia, Inés Gómez Mont agradece sus 37 años

View this post on Instagram

Asu00ed termina mi festejo!!! De todo corazu00f3n gracias por todos sus mensajes, de verdad los leo todos y me llenan el corazu00f3n ud83dude4fud83cudffc Gracias por sus felicitaciones. Perdu00f3n que estuve durante el du00eda pu00e9rdida pero queru00eda estar disfrutando cada segundo con mi familia y no estar en el celular. Fue un du00eda maravilloso y hermosisimo!! Gracias para cada una de ustedes por tomarse el tiempo de felicu00edtame. Las amooooo ud83dudc93