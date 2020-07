Conductor de MVS relata haber sido víctima de un asalto en calles de la CDMX

Ciudad de México.- El titular de la primera emisión de de MVS Noticias, Luis Cárdenas, por medio de redes sociales denunció haber sido víctima de un asalto, luego de que dos sujetos lo despojaron de su vehículo, todo mientras estaba en una revisión dental.

Estaba en una cita odontológica, en San Jerónimo Aculco, en la CDMX, más o menos por el sur, Javi que es mi chofer de toda la vida estaba esperándome como siempre afuera del consultorio, llegaron dos tipos armados, lo bajaron del vehículo, lo encañonaron, le robaron la camioneta, no es una cosa de lujo... una 2016, una cosa no viejita, pero no un vehículo de lujo", dijo.