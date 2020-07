"Cuidado con la infectada": Laura G aparece junto a Kristal Silva desde 'VLA' y esto sucede

View this post on Instagram

Ya te extrau00f1aba @kristalsilva_ Despuu00e9s de haber dado positivo a COVID, 20 du00edas en casa , repetir el examen y dar Negativo ya estu00e1 de regreso Kris a @vengalaalegriatva Como nos lo han dicho, cada cuerpo es diferente y nadie sabe cu00f3mo reaccionaru00e1 ante este virus ... u00a1 Me da mucho gusto que estu00e9s bien y de regreso Kris! u2764ufe0f