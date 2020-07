De TV Azteca a la ruina: Tras 'La Academia', Lolita Cortés cae en crisis y hace esto para sobrevivir

Ciudad de México.- El reportero especializado en espectáculos, Gabriel Cuevas, reveló a través de Grupo Fórmula que la famosa cantante y actriz de teatro, Lolita Cortés, está atravesando por una fuerte crisis económica.

Gabriel detalló que tuvo la oportunidad de platicar con la exjuez de La Academia y esta le confesó que canceló su proyecto Teatro en Corto que creó en sociedad con Paco Lalas y que era su mayor fuente de ingresos.

Ayer me encontré a Lolita que está muy triste con esta situación... desafortunadamente tiene que decirle gracias a la casa que tuvieron por muchos años, pero esta pesadilla ahí no termina, digamos que ahí comienza porque empieza a perder sus ingresos, las obras en las que estaba pues ya no están, no tiene capital y mi querida Lola está pasando una situación tan complicada que me compartió que está vendiendo sus muebles", confesó Cuevas.