Devastado, hijo de Alfredo Adame confiesa en 'VLA' que cayó en depresión por pleito con su padre

Ciudad de México.- La mañana de este jueves Sebastián Adame brindó una entrevista al programa Venga la Alegría en la cual mostró su reacción ante las últimas declaraciones que hizo su padre, Alfredo Adame, sobre quitarles el apellido.

Visiblemente afectado, el también hijo de Mary Paz Banquells confesó que para él fue un duro golpe que el actor se haya expresado así de él y sus hermanos, Diego y Alejandro.

La verdad estoy muy triste, obviamente me puse a llorar, me entristecí mucho, me puse muy deprimido pero afortunadamente me siento mejor porque comencé a recibir muchos mensajes de apoyo", relató.