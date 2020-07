Eduardo Videgaray reacciona al polémico tuit de Roberto Palazuelos sobre su hermano

Ciudad de México.- El conductor, Eduardo Videgaray, en su programa La Corneta, habló de la polémica respuesta de Roberto Palazuelos en Twitter, luego de que él se burlara del empresario por cobrar para mandar saludos.

Hoy en la mañana me encuentro que muchísima gente me envía y me reenvía un tuit que puso Palazuelos en el cual dice: 'Dile a Videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano', haciendo referencia pues a mi hermano Luis Videgaray, excanciller y exsecretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto", explicó el presentador