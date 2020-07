'Enamorándonos': Confrontan a galán por ver a su exnovia mientras sale de cita

Ciudad de México.- A pesar de que se anunció que Enamorándonos tendrá una pausa indefinida, los dramas y las polémica están a la orden del día en el programa y en es ocasión tuvo como protagonista a Óscar Tlatelpa.

Durante la emisión del jueves 29 de julio, Óscar tuvo la oportunidad de aclarar una polémica que surgió con su exnovia Alexia García, mientras se encuentra intentado formalizar una relación con Alejandra Franco.

De igual manera, el también cantante reconoció que no entiende quién fue el que le envió estas fotos a la producción, ni tampoco con qué intención lo hizo y aclaró que es algo que no le preocupa.

Yo no sé en realidad qué haya sucedido y no me pongo a pensar en eso. Esa situación no me tiene intranquilo, lo que tenía intranquilo era demostrarle a ella que no hay nada", reiteró.