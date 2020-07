Ex de Sabrina Sabrok afirma en 'Hoy' que no tiene contacto con su hija: "Se le olvidó la niña"

Ciudad de México.- Erick Farjeat, el ex de Sabrina Sabrok, ha dado una exclusiva para el programa Hoy mientras vende sus cubrebocas, donde aseguró que la modelo se ha olvidado de su hija, Mextli, y en los últimos 9 años no ha mantenido contacto y solo la ha visto alrededor de seis u ocho veces a lo mucho, lo que lamenta profundamente.

Farjeat nuevamente habló sobre la madre de su hija, señalando que no cree que nuevamente se haya operado y que solo hizo circular la noticia para que se hable de ella ya que actualmente nadie la tiene como su tema de conversación.

Ante esto recordó que en los últimos años solamente ha visto a su hija cuando tuvo que ser intervenida de emergencia por unos implantes que salieron mal y casi le cuestan la vida, pero que una vez se recuperó del difícil proceso fue como si se hubiera olvidado que tuvo a Mextli.

En estos nueve años si Sabrina a visto a la niña 6 u 8 veces es mucho. La última vez que la vio fue cuando tuvo el problema de sus implantes de las pompas, que tuvieron que operar de emergencia para cambiarselos, corría riesgo de morirse y aunque mucha gente me decía 'no lo hagas, no lo hagas', yo lo hice, la vio dos fines de semana la operaron, salió bien y se le olvidó la niña", dijo Farjeat.

Finalmente resaltó que él no pelea una pensión ya que sea como sea él se las arregla para cubrir los gastos de los medicamentos y atenciones médicas de su hija, ya que por su autismo y sordera requiere de una atención constante.

Realmente que cumpla o que no cumpla con la pensión a mi me tiene sin cuidado, no es algo que yo le pida, no es algo que yo necesite, ese dinero es para la niña, ese dinero ni se toca. Ahorita con la pandemia no hay tantas actividades así que se reducen los gastos un poco, pero su comida y medicinas no le pueden faltar", concluyó.