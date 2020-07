Exconcursante de 'Guerreros 2020' habla de una posible reconciliación entre Ferka y Christian Estrada

Ciudad de México.- Luego de que se informara que Christian Estrada vive con Maripily Rivera, exconcursante del programa Guerreros 2020, ella mediante una entrevista habló del escándalo que involucra a Ally Dillon, Sofía Romita y María Fernanda Quiroz.

Yo soy muy amiga de su mamá que se llama Antonia, entonces yo conozco a Christian desde hace muchísimos años. Yo me mantengo siempre al margen (de sus escándalos) pero tengo la comunicación con su mami, que la quiero mucho y es una amiga mía de hace muchos años; me vine para México a hacer el proyecto de Guerreros y él estaba también. Él tenía su departamento aquí en México pero pasaron unas cositas de que le robaron en varias ocasiones entonces su mamá me llamó y me dijo si podía hacerle el favor y pues yo tengo un cuarto que me sobra, conmigo no hay ningún tipo de problema", dijo.

En su aclaración, la boricua se mostró molesta debido a los chismes que aseguran que tendría un romance con él, pues asegura que ella lo mira como si fuera su hijo.

Pero lo que me preocupa es que digan que me estoy ‘comiendo’ a su hijo. Christian para mí es como si fuera un hijo, mi relación con él es como si fuera de madre a hijo porque por cierto él me dice ‘Mamipily’. Christian es el hijo de mi mejor amiga y además no es el tipo de hombre que me gusta”, explicó en el programa ‘Chisme en Vivo’", indicó.

Con respecto al escándalo de los audios, la empresaria señaló que estos ya existían desde hace tiempo, al asegurar que las chicas solo vinieron a dañar la bonita relación con Ferka.

Esos audios ya estaban, él apenas estaba comenzando con Ferka, no tenía la relación que ahora tiene, esos audios vinieron a salir después de tanto tiempo y yo le pregunté pero el me dijo: ‘yo lo hice pero eso fue cuando apenas estaba comenzando con Ferka, no éramos ni novios’, entonces estas chicas como siempre para hacerle daño a ellos, porque era una relación muy bonita que yo veía entre ellos, yo lo veía muy enamorado, así que sacaron los audios para dañar su relación”, aseveró.

Por último Maripily agregó que podría haber una reconciliación entre ellos, pues a pesar de haber terminado se siguen hablando por teléfono, y más Quiroz, que incluso hasta en la madrugada están en contacto.

Ellos todavía a pesar de que se dejaron, ellos siguen hablando, ella le sigue llamando y ellos están a punto de reconciliarse, las cosas no son como ustedes lo ven porque yo soy la que lo veo del lado de acá íntimo y Ferka es la que lo llama a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Se están tratando de arreglar", comentó.

Fuente: TV Notas