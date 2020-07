Gabriel Soto revela en 'Hoy' si volvería a la música tras fallido intento

Ciudad de México.- Gabriel Soto, quien inició su carrera como cantante en el grupo Kairo, no descarta volver a su faceta musical, a pesar de que hace siete años lo intentó sin el éxito que esperaba.

Te podría interesar: Adiós Televisa: Exconductora de 'Cuéntamelo YA!' los traiciona y estrena programa en TV Azteca

No he dejado de estar ahora sí que, en novela, en proyecto, teatro, cine o televisión, y es donde me he desarrollado más, yo siempre he dicho que hay dos tipos de cantantes, los que tienen el don y nacen con ese don, y los que medio aprendemos a cantar. Yo cuando estuve en Kairo aprendí a cantar y era bastante entonado, pero lo mío, mío, es la actuación”, dijo en entrevista para el programa Hoy.