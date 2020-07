Nieto de 'El Loco' Valdés afirma en TV Azteca que ¿Televisa le quitó exclusividad al actor?: "Lo matarán"

Ciudad de México.- Iván Váldes, nieto de Manuel 'El Loco' Valdés, ha hablado en TV Azetca sobre la exclusividad que posé su abuelo con Televisa, dinero con el que aseguró sobrevive y se paga sus gastos médicos, señalando que si se la quitan "lo matarán".

Con el escándalo de Silvia Pinal sobre el pago mensual que le quitaron debido a la crisis por Covid-19, temieron que le fuera pasar a su abuelo ya que con ese dinero él puede pagarse sus gastos médicos ya que tras ser diagnosticado con un tumor cerebral no ha podido continuar trabajando, por lo que agradeció en Ventaneando que ese no fuera el caso y siguiera con ella.

Si le quitan su exclusividad, ahí sí lo matan, definitivamente. Ya no tendría cómo hacerse cargo de sus enfermeras y todas sus medicinas que está tomando; las camas rentadas y todo el equipo de hospital que tienen en la casa, él se las solventa", confesó Iván.

De igual manera mencionó que su abuelo ya ha dejado todo los trámites en orden y le ha pedido que cuando el fallezca trate de que su imagen sea recordada como el gran comediante que era, el hombre que era "la felicidad del hogar" y no uno enfermo.

En cuanto a las peticiones legales sobre su herencia, aseguró que 'El Loco' afirmó que no tiene ni un solo "centavo" ya que por su enfermedad se ha gastado entonces, pero aún así le pidió que no se peleen por lo poco que tiene.

Que no estemos peleando... 'van a jurar que tengo millones, que la herencia, que no sé qué. Cuando se enteren que no tengo un centavo a mi nombre se van a morir'", contó el joven Valdés.