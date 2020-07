"No levantas audiencia": Gustavo Adolfo Infante responde a los ataques de Jesús Ochoa

Ciudad de México.- El periodista Gustavo Adolfo Infante, mediante la emisión del programa De Primera Mano, respondió a los ataques de Jesús Ochoa, luego de que hablara mal de los programas de espectáculos y como le dan seguimiento a los problemas de la ANDA.

No creas que porque no hablemos de los problemas de la ANDA, nos baja el rating, no eres el actor que levanta los niveles de audiencia, a la gente no le interesa lo que pasa en la ANDA", dijo.