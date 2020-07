Paty Navidad agradece a conductora de 'Hoy' y Lorena Herrera por apoyarla en su "despertar mundial"

Ciudad de México.- Paty Navidad agradeció a Lorena Herrera y a la conductora del programa Hoy Shanik Berman por mostrarle apoyo cuando han sido cuestionadas por las posturas que ella expone constantemente en redes sociales, en especial sus controversiales comentarios sobre la contingencia sanitaria.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz escribió una serie de mensajes para mostrarle su gratitud a las famosas y asegurar que ellas son de las pocas figuras que no la han atacado y no han pedido que se le censure en redes por sus polémicas perspectivas.

Lee también: ¿Ingrid Coronado? Querida condutora vuelve a TV Azteca y 'VLA' le da la bienvenida

GRACIAS, por ser bellas y respetuosas, por no necesitar agredir o juzgar a nadie por ser o pensar diferente y no pedir se recorten mis derechos y libertades de pensamiento y expresión. @Lorenaherrera @shanikberman. Reciban un abrazo con cariño y mis mejores deseos. Bendiciones", escribió Navidad en un primer tuit.

GRACIAS, por ser bellas y respetuosas, por no necesitar agredir o juzgar a nadie por ser o pensar diferente y no pedir se recorten mis derechos y libertades de pensamiento y expresión. @Lorenaherrera @shanikberman Reciban un abrazo con cariño y mis mejores deseos. Bendiciones.??uD83DuDE4FuD83CuDFFB

Ellas son de las pocas personas que me han respetado y no me han juzgado ni agredido, al contrario, han defendido el derecho y la libertad de expresar nuestras ideas y pensamientos, y hasta se expusieron a ser descalificadas en los programas de chismes, como lo han hecho conmigo", continuó.