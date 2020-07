¡Pone un alto a su ex! Laura Bozzo muestra cuál es la millonaria multa para Suárez si habla de ella

Ciudad de México.- Laura Bozzo mostró en redes sociales los documentos de la demanda que interpuso en contra de su expareja Cristian Suárez, luego de que hace unos días trascendieron grabaciones de una discusión que la conductora mantuvo con él en el pasado.

La conductora de Televisa compartió tanto en Instagram como en Twitter fotografías de los documentos que dan constancia de las acciones legales que emprendió, además de explicar que demandó en México y Argentina, además de que también lo hará en Miami, Florida.

Esto va para todos los medios de comunicación que se prestaron a difundir no solo imágenes, también audios editados que prueban la violencia de género que viví, la cual está normada a nivel internacional por tanto se atendrán a las consecuencias, lo que me han hecho no tiene perdón, lunes demanda en Miami", escribió la polémica presentadora al pie de su publicación de Instagram.