¿Qué ha sido de Macaulay Culkin? El niño de 'Mi Pobre Angelito' que fue explotado por su padre

Ciudad de México.- Después de ganar 45 millones de euros en cinco años, Macaulay Culkin parecía tener una prometedora carrera en Hollywood, hasta que se retiró a los 14 años de edad.

Fue tras el estreno de Ricky Ricón de 1994 cuando Culkin realizó su jubilación, con esa edad, era la mayor estrella infantil de la historia de Hollywood junto con Shirley Temple.

Cuando tenía 9 años rodó Mi Pobre Angelito (1990), la tercera película más taquillera hasta aquel momento (tras E. T. y La Guerra de las Galaxias). Macaulay había cobrado 240 mil euros por interpretar a 'Kevin McCallister'. Para 1991 con la cinta de Mi primer beso se convirtió en el primer niño en cobrar un millón de dólares por película.

Sin embargo, la relación con su padre y manager, Kit Culkin, siempre fue muy tensa y llena de controversia, por lo que Macaulay se emancipó legalmente a los 14 años de sus padres, nombró a su contable como tutor jurídico y no ha vuelto a hablar con Kit.

Para la producción de El Cascanueces (1993), fue el mismo el productor, Arnon Milchan, quien denunció "el acoso, la extorsión y el chantaje" que el padre llevaba meses ejerciendo sobre Macaulay.

Tras el divorcio de sus padres, consiguió que un juez prohibiese a ambos acceder a su fortuna, por lo que el joven actor se retiró y solo se empeñó en gastar sus millones.

Mi padre era un hombre abusivo, no tanto de forma física, aunque sí que hubo algo de eso, sino mental. Yo le pedía un descanso, quería irme de vacaciones por primera vez en mi vida, y él no dejaba de firmar contratos para más películas. Nadie me escuchaba", confesaría Macaulay Culkin en Time años después.