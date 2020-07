Selena Gomez reaparece y explica por qué ha estado ausente: "Fue muy difícil para mí"

Ciudad de México.- Selena Gomez reapareció en redes sociales y explicó que ha estado ausente debido a que consideró algo "insensible" el hacer publicaciones alegres o sobre proyectos en medio de los tiempos difíciles que se están viviendo, situación que asegura también ha sido muy dura para ella.

Después de publicar algunas fotografías de su celebración de cumpleaños hace casi una semana, la cantante posteó un video en el que envía un importante mensaje a quienes siempre están apoyándola.

Hola, quería darme un momento para hacer este rápido mensaje para ustedes chicos, porque no he estado publicando mucho. Solo quería que supieran que los amo chicos y los extraño, y vienen muchas cosas emocionantes que no puedo esperar por compartir con todos ustedes", expone Selena al comienzo del video.