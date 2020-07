¡Sorpresa en Televisa! Galilea Montijo le planta un 'beso' a Ceci Galliano en 'Hoy'

Ciudad de México.- Durante la emisión de este jueves 30 de julio en Hoy, Galilea Montijo tuvo la oportunidad de ser la medidora de un foro para exponer distintas técnicas de ligue durante esta cuarentena.

En la sección S3xo Sentido del matutino de Televisa, Galilea pudo contar con la participación de los especialistas Leopi y Edelmira Cárdenas, Cecilia Galliano y Alexis Ayala para abordar esta temática.

Por su parte, Edelmira y su compañero recomendaron el uso de las aplicaciones de citas para esta realidad que se vive, por lo que Ceci Galliano contó su experiencia con una plataforma de este tipo.

Yo me anoté a Tinder y me bloquearon. Me dijo 'ay si, tú vas a ser Cecilia Galliano' y me bloqueó", narró la argentina.