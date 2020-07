Tras abandonarla "por no darle hijos", conductora de 'Hoy' humilla a su ex con fuerte noticia

Ciudad de México.- La conductora y colaboradora del programa Hoy Edna Monroy, quien ha dado tips de bienestar y rutinas de yoga en el matutino de Televisa, rompe el silencio tras haberse separado del actor Juan Diego Covarrubias de manera sorpresiva hace menos de un año.

Aunque en su momento se dijo que el divorcio se dio porque ella tenía dificultades para embarazarse y no le pudo dar hijos, ambos lo negaron. El actor acaba de anunciar que se convertirá en papá por primera vez con su nueva pareja, la modelo Renata Haro.

Lee también: Yalitza Aparicio: Tras éxito en 'Roma' y 'desprecio' de Televisa, ahora se dedica a esto

A post shared by Edna Monroy ud83euddd8ud83cudffcu200du2640ufe0fud83dudc3b (@ednamonroy) on Mar 10, 2020 at 4:49pm PDT

View this post on Instagram

La conductora reveló, en entrevista para TVNotas, que todo sucedió de manera muy rápida pero que simplemente no funcionó y se tuvieron que separar, asegurando que estaba "sola, feliz y no necesito a nadie".

Al ser cuestionada sobre si se sentía más tranquila de no poder quedar embarazada al divorciarse, dejó en shock al revelar que ya podía quedar embarazada si ella así lo quería, sin embargo, no era su plan ni volver a casarse.

Regresé a mí, a lo que yo quería, y no me veo ni casándome ni teniendo hijos. Sin embargo ya me limpiaron y ya estoy bien y ya podría hacer en este momento lo que quiera. Voy a congelar unos de mis óvulos por si acaso, pero me inclino a no ser madre, aunque uno nunca sabe".