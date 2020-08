Aislinn Derbez muestra su apoyo a postura de Regina Blandón, quién perdió seguidores

Ciudad de México.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó en contra de un proyecto despenalización del aborto en Veracruz, hecho que ocasionó la molestia de internautas e incluso a Regina Blandón, ahora Aislinn Derbez mostró su apoyo a ella.

El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino. Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación", escribió Blandon.