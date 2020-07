Alan Tacher habla de los estragos del Covid-19: "Vamos lentos, pero seguros"

Ciudad de México.- Alan Tacher, un querido y reconocido conductor, recientemente ha dado una actualización de su estado de salud y los estragos mentales que ha dejado el Covid-19 en su vida, además de revelar lo difícil que es estar lejos de sus dos pequeños hijos.

Tacher señaló que la recuperación va lenta pero bien, aunque a nivel mental le ha costado mucho estar bien, pues le da mucha ansiedad el estar encerrado y lejos de sus hijos de 5 y 2 años de edad, resaltando que su esposa, que también está enferma, a sido su gran apoyo.

Ahí vamos, ahí vamos, lentos peros seguros, gracias a Dios. Me ha costado muchísimo trabajo, ¿sabes qué me da?, desesperación de saber que te tienes que aliviar, que te tienes que curar y el que no estés haciendo algo, el que no estés generando, el que no estés produciendo, el que a veces te sientes, literalmente un inútil, esa es la palabra. Yo sé que somos bendecidos porque no nos ha afectó los síntomas, como a muchísimas otras personas que, rezamos por ellos todos los días, pero aun así uno se siente bien mal, es muy desesperante, es agobiante