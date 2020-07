Alicia Machado revela en 'VLA' la escalofriante predicción que le hizo Walter Mercado

Ciudad de México.- La famosa actriz venezolana, Alicia Machado, brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para hablar de las predicciones que le hizo el fallecido Walter Mercado.

A través de una videollamada, la también exMiss Universo confesó que el famoso astrólogo vaticinó el cáncer que sufrió hace algunos años.

Me dijo cosas de mi salud que me han pasado tal cual, sí me llegó a dar miedo, porque me dijo que iba a ser una prueba muy difícil", relató.