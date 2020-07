¿Deja la actuación? Sandra Echeverría revela que enfocará en este proyecto

View this post on Instagram

Martes de estar enjoyada en casa. Encerrada pero sin perder el glamour ud83eudd73ud83eudd37ud83cudffdu200du2640ufe0f Estrenando mis collares de @montserratjoyeria ellos tambieu0301n te pueden hacer joyeriu0301a personalizada y todo estau0301 banu0303ado en chapa de oro. Y mis aretes que amo de @mina_ro_mina que ya saben q soy fan de sus disenu0303os ud83dude4cud83cudffc Apoyemos a nuestros disenu0303adores mexicanos que son maravillosos y suu0301per talentosos! ud83dudc4dud83cudffdu2728