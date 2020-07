Ellen DeGeneres rompe el silencio sobre el ambiente tóxico de su famoso programa

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ellen DeGeneres rompió el silencio en medio de la controversia que se ha generado, luego de que antiguos empleados del programa ‘The Ellen DeGeneres Show’ acusaran al equipo de la conductora de cometer actos de racismo, acoso laboral y mantener una cultura laboral “tóxica”.

La famosa conductora contó en una carta publicada por ‘The Hollywood Reporter’, que desde su inició ella pensó en el programa como un lugar de felicidad donde nadie nunca levantaría la voz, y donde todos serían tratados con respeto.

Por último, la comunicadora también declaró que colaborará con Warner Bros para tomar acciones y así corregir los problemas que se han denunciado.

Como hemos crecido exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y he confiado en que otros hagan su trabajo, como sabían que quería que lo hicieran. Claramente algunos no lo hicieron. Eso ahora cambiará y estoy comprometida a garantizar que esto no vuelva a suceder”.