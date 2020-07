Esto hace que Pepe Aguilar sea 'El ídolo de México' en el regional mexicano

Ciudad de México.- El famoso cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, compartió en su cuenta de Instagram la prueba de lo que lo hace el ídolo de México y estar en el gusto de todos aquellos que escuchan su música.

Con una fotografía donde muestra los premios que a ganado donde cuatro de estos son Grammys Americanos y cinco Grammys Latinos, el cantante agregó en su publicación lo que realmente quiere transmitir.

Definitivamente no hago lo que hago para ganarme premios. Siempre he dicho que el mayor premio en mi carrera es la conexión con los fans, pero no lo niego que también se siente bien que los colegas de la industria reconozcan tu trabajo y el de tu equipo”, destacó.