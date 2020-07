Evaluna Montaner abre su corazón y habla sobre su matrimonio con Camilo: "Él es para mi"

Ciudad de México.- Evaluna Montaner, la hija de Ricardo Montaner, recientemente dio una entrevista para Hola donde abrió su corazón y habló acerca de como es su matrimonio con el famoso cantante, Camilo, y que fue lo que la llevo a enamorarse y saber que él sería el hombre de su vida.

Evaluna contó que ella siempre supo que se casaría joven y sabía exactamente la clase de hombre que quería, y aunque el interprete de Tattoo era muy diferente en muchos aspectos el que la ayudara a buscar su espiritualidad fue lo que la hizo saber que él era el indicado.

Es completamente mi tipo, sin yo saberlo, yo me derrito por él, es guapísimo. Antes yo decía, yo quiero casarme con un chico cristiano, esto lo decía desde niñita, y cuando conocí a Camilo él no creía en lo mismo que yo, pero me hacía las preguntas difíciles, o sea; yo conocía hombres espectaculares cristianos, íbamos a la misma iglesia y lo que sea, pero no me hacían las preguntas que me hacían buscar más de mi espiritualidad y eso es en realidad lo que Dios sabía que yo quería; entonces, cuando él me empezó a hacer las preguntas yo tuve que empezar a buscar para contestarle y meterme más en mi relación con Dios, fue ahí que yo dije este es el tipo para mí", dijo Evaluna.

La hija de Montaner expresó que como cada matrimonio tienen sus desacuerdos y han llegado a pelear, pero ambos siempre buscan comunicarse bien, tranquilizarse antes de decir algo que realmente no sienten o de lo que se arrepentirán después.

Algo importante para mí es que podamos comunicarnos, tener mucha comunicación, o sea, que sea la parte más importante de la relación y que, cuando estemos discutiendo, si tenemos mucha rabia, tomar una pausa de un segundo para poder contestar bien y no contestar desde la rabia. A mí me pone muy mal pelear con alguien, soy de las que lloro y me frustro, además, Camilo es tan bueno hablando, su vocabulario es más grande que el mío y yo empiezo a hablar en inglés para sentirme más empoderada", bromeó un poco.

De igual manera contó que ambos, sin importar quien tiene o no la razón, se piden disculpas después de la pelea o discusión por haberse hecho sentir mal o solo para demostrar que se arrepiente del momento difícil.

Primero era mía y, ahora, él ya se dio cuenta que es para los dos y es siempre pedir perdón, no importa si yo tengo la razón o no, siempre nos pedimos perdón. Si alguien no es capaz de bajar la cabeza y tener ese granito de humildad que se necesita para pedir perdón, eso no va conmigo, yo necesito a alguien que sea capaz de decir: ‘mira, perdóname si te hice sentir mal’ y ya, eso es lo único que necesito y que me abrace mientras lloro", aseguró Evaluna.

Finalmente dijo que su relación se mantenía tan sólida y hermosa porque cada mañana al despertar le decía que aceptaba, que aceptaba y se decía así misma que decidía amarlo cada día de su vida.

La relación es preciosa porque es una decisión de todos los días (…) yo me casé con Camilo y todos los días me despierto y le digo ‘I do’, yo quiero estar casada con esta persona y es una decisión que tomas todos los días, cuando estás en la discusión, cuando tienes ganas de salir corriendo, tú dices: ‘decido amarte, aunque ahorita mismo no lo sienta, decido amarte para siempre’", finalizó.

Fuente: Hola