Increíble: Inés Gómez Mont revela que la Virgen se le apareció e impacta a Televisa con pruebas

View this post on Instagram

Les quiero compartir esto con mucho carinu0303o. Les cuento que soy de prender mi cirio y mi veladora muy seguido para dar gracias al cielo y rezar. Ayer prendiu0301 mis veladoras de cumpleanu0303os para agradecerle a la vida todas las bendiciones. Tambieu0301n pediu0301 en especial por un familiar muy querido que en estos momentos estau0301 pasando por una situaciou0301n de salud complicada. Cuando regrese a apagar las veladoras me encontreu0301 con esta sorpresa!!! (Vean las siguientes fotos ud83dudc46ud83cudffcu27a1ufe0f) Tuve que ir por mi esposo para ver si yo estaba alucinando o si era verdad lo que yo estaba viendo. Yo claramente veo la silueta de la Virgen entre las dos veladoras. Les juro que siempre se me manifiestan del cielo de una u otra forma, pero sin duda ayer cuando vi esto estaba muy emocionada y conmovida!!! Fue mi mejor regalo de cumpleanu0303os!!! Un diu0301a les platicareu0301 todas las senu0303ales que he recibido y cou0301mo se me han manifestado variu0301as veces de formas belliu0301simas. Estoy segura que no me sueltan de allau0301 arriba y que siempre estau0301n a mi lado. Les comparto esto por que de verdad quiero decirles que NUNCA PIERDAN LA FE!!! Si estau0301s pasando por un momento complicado, ya sea de salud, familiar, trabajo, econou0301mico o tienes alguna otra preocupaciou0301n, NO PIERDAS LA FE!!! Ellos no nos abandonan y jamau0301s nos sueltan la mano ud83dude4fud83cudffc Queriu0301a compartirles esto con todo mi amor u2764ufe0f