Jorge Clarividente denuncia nuevas amenazas de Sherlyn; ahora va contra sus hijos

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 31 de julio, Jorge 'Clarividente' se presentó en la Fiscalía General de Justicia, en la delegación Cuauhtémoc, para ampliar la demanda que interpuso desde hace meses en contra de Sherlyn.

Pues aseguró, que le han estado ejerciendo nuevos intentos de intimidación; los cuales ahora van dirigidos hacia sus hijos menores de edad.

Te podría interesar: ¿Vuelve a TV Azteca? Magda Rodríguez habla de su salida de 'Hoy' y humilla a Telemundo

En mis redes sociales recibí un mensaje que decía 'Qué bonita está tu hija', mi hija no tiene que meterla aquí para nada. Tengo tres hijos, son clarividentes y sanadores y ellos saben perfectamente de quien, no hubo necesidad de decirle nada. Yo no lo había visto hasta que mi hijo de 10 años me dijo: 'Papi mira lo que te acaba de mandar Sherlyn'".

Lee también: Tras dejar TV Azteca y 'despido' de Televisa, Rocío Sánchez Azuara reaparece y da dura noticia

El adivino comentó que no solo ha sido amenazado a través de las redes sociales, sino que además ha recibido llamadas desde un teléfono privado, donde le exigieron que mejor guardara silencio.

No fue del teléfono de la señora, pero me dijeron: 'Deja de estar hablando, tú no eres nadie, nadie te va a creer; yo soy la famosa, tú lo que quieres es cámara, ¿qué no entendiste la última vez?'", dijo a los medios.

Entre otras cosas, Jorge también mencionó que no solo la actriz ha jugado en su contra, pues también los fans de la misma, quienes no lo dejan en paz a través de una especie de campaña de odio en su contra.

Aunque en un inicio él pidió una disculpa pública de parte de Sherlyn, ahora lo exige es que se haga justicia. Añadió que en alguna ocasión ambos fueron intimos amigos y que ella recurrió a los servicios del clarividente en más de una ocasión.

La señora dice que no me conoce, si me conoce o les paso todos los WhatsApp, no fue mi paciente, yo fui su íntimo amigo y tengo pruebas de todo", señaló

Con información de: TV Notas