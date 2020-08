Joven actriz de Televisa se hace arreglito e integrante de 'Hoy' la graba para TikTok

Ciudad de México.- La joven actriz Daya Cervantes, quien ha participado en producciones de Televisa como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, dividió opiniones en redes sociales luego de que se sometió a un procedimiento de inyecciones para aumentarse los labios, lo cual que su novio Brian Calderón grabó para un video de TikTok.

El conductor, quien ha participado en el programa Hoy, captó el momento en el que anestesiaron los labios de Cervantes y luego le inyectaron varias veces en el contorno de estos.

Lee también: Tras dejar TV Azteca y 'despido' de Televisa, Rocío Sánchez Azuara reaparece y da dura noticia

El también cantante no ocultó su impresión por las inyecciones, esto pese a que Daya se mostró tranquila durante el procedimiento.

Lee también: ¿Adiós Carlos Rivera? Cynthia Rodríguez, devastada en foro de 'VLA' por esta triste razón

La decisión de la actriz y los comentarios del conductor desataron la controversia en TikTok, pues una gran cantidad de internautas se manifestaron en contra de que Daya se sometiera a un aumento de labios y aseguraron que no lo necesitaba.

Algunos de los comentarios que recibió la pareja fueron:

Lee también: ¿Vuelve a TV Azteca? Magda Rodríguez habla de su salida de 'Hoy' y humilla a Telemundo

No, no te vayas a empezar a arruinar la cara, te veías perfecta como estabas".

No, así estabas perfecta, al que le hacen falta labios es a @briancldron".

Estás tan hermosa, pero no te arruines tu cara ni tu cuerpo, si él quiere alguien operada que busque a la Ninel o a otra mujer operada".

Este viernes, Daya Cervantes grabó un par de videos en Historias de Instagram para explicar qué fue lo que se hizo y cómo se siente, momento en el que aún tenía inflamados los labios.

Lee también: Cecilia Galliano estalla en 'Hoy' al ver a Sebastián Rulli besar a Angelique: "Che productora"

Oigan no les quería mostrar hasta que estuvieran un poco más desinflamados, cabe mencionar que mi piel es un poquito delicada, así que estoy un poquito morada, pero sí, me perfilé y me rellené un poquito los labios", explicó.