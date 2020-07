Justin y Hailey Bieber enternecen a todos al mostrar su amor ante la contingencia

California, EU.- Justin y Hailey Bieber demostraron que además del gran amor que se tienen, también saben cómo cuidarse de la contingecia de coronavirus.

El canadiense y la estadounidense protagonizaron un video en el que se muestran dándose un beso con el cubrebocas puesto, mientras Justin interpreta el tema I Will Always Love You, famosa canción mundialmente conocida por Whitney Houston.

Las imágenes que han seducido a más de uno, fueron captadas mientras los tortolitos, que portan un 'look' desenfadado, se encontraban en lo que parece ser un restaurante de comida rápida.

El romántico momento llega días después de que la pareja decidiera hacer un viaje en carretera, mismo del que Bieber compartiera imágenes en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje:

Muy relajado en nuestro viaje ... tan agradecido de estar haciendo estos recuerdos con el amor de mi vida Hailey Bieber".

Con información de: Agencia México