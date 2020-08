Lalo 'El Mimo' señala que ya tiene su testamento listo para el día que muera

Ciudad de México.- El actor Eduardo Meza, mejor conocido como Lalo 'El Mimo', mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, reveló que se encuentra preparado con su testamento, el día que falte.

El histrión en su relato asegura que no le asusta el perder la vida, pues afirma tener su testamento en regla, con el fin de que sus familiares puedan cobrar lo que dejó.

Podría interesarte: ¿Vuelve a TV Azteca? Magda Rodríguez habla de su salida de 'Hoy' y humilla a Telemundo

Por otra parte, relató cómo está llevando la crisis sanitaria, pues fue uno de lo actores que desgraciadamente terminaron sin empleo por lo que ha tenido que hacer otros recursos, pues parte de sus ahorros fueron robados.

Ya no puedo hacer cosas que ya no puedo hacer, pero tengo ayudas de la ANDA, de mi jubilación, y con eso me voy surtiendo", dijo.