Más tragedia para Ninel Conde: Tras reencontrarse con su hijo, afirma ¡que ya no la quiere!

Ciudad de México.- En estos últimos meses, la cantante y actriz, Ninel Conde, se ha visto envuelta en medio del escándalo y la polémica, debido al enfrentamiento legal que enfrenta contra su expareja, Giovanni Medina, por la custodia de su hijo, Emmanuel.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, Ninel confesó, que ya ha tenido más contacto con su niño, a través de videollamadas.

'La Bombón Asesino' contó, que a pesar de que haber podido volver a tener contacto con el menor, lamenta que él aparenta ya no quererla, pues comentó que el pequeño Emmanuel prefiere jugar o hacer otras cosas, que estar en los enlaces virtuales con ella.

Pero consideró, que esto sería alguna artimaña de Giovanni, pues explicó que él le estaría envenenando el alma a su adorada criatura.

Lo único que me entristece, es que está endureciendo el corazón de mi hijo para que no quiera a su mamá, eso es algo terrible, porque el niño así lo dice, 'No quiero hablar contigo, quiero irme a jugar, quiero estar con mi papá'", contó Ninel.