¿Otro bebé? Odalys Ramírez confiesa si quiere hacer crecer la familia con Pato Borghetti

View this post on Instagram

#TBT tu00fa y yo . Entrando a ver por primera vez @joyamexico . Un hermoso espectu00e1culo de u201cCirque du Soleilu201d que por cierto ya abriu00f3 sus puertas con todas las medidas post COVID19 . Como extrau00f1o esas salidas a experiencias increu00edbles . Pero volveru00e1n . Todo va a pasar . ud83dude18@patoborghetti #joyu00e1mu00e9xico