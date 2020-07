Pati Chapoy confiesa que cambiaron a Pedro Sola por 'El Capi' en nuevo proyecto de TV Azteca

Ciudad de México.- Durante una entrevista en el programa Ventaneando, se reveló un nuevo programa por el que TV Azteca va a apostar.

Pati Chapoy recibió en el foro del vespertino a Adal Ramones habló con los conductores sobre un nuevo show llamado Don´t no lo hagas en el que será el presentadora, en donde dos familias se van a enfrentar para ganar dinero.

Durante la entrevista, el ambiente se puso un poco tenso entre Pati Chapoy y Adal, este último siempre trataba cambiar el tema con una broma o un comentario. Cuando revelaron que Pedrito Sola estuvo a punto de ser parte de la nueva emisión, el presentador confesó:

Ahorita te cuento yo algo... a mí me habían propuesto entrar a ese programa también como voz en off y me hicieron a un lado".

Ramones bromeó con que no le dijeron porque se equivocaría de marca, pero Pati y Mónica Castañeda revelaron que en realidad "no le llegaron al precio". Adal confesó que a él le habían dicho que sería Pedrito y que después le dijeron que siempre no, que el nuevo era una sorpresa.

El momento inicia en el minuto 32:52

Chapoy no dudó en decir lo que pensaba al confesar que "les iba a caer muy mal" quien tomaría el lugar que le habían propuesto a Sola, quien terminó por revelar que sería 'El Capi' Pérez, momento en el que la titular, con cara de decepción, habló para decir que no era posible que hubieran elegido al 'Capi' en lugar de Pedrito, que había caído de su gracia.

Cambian a Pedro Sola por el 'Capi'".

En redes, fue el mismo Pedro Sola que se sinceró con la audiencia para decir que : "Me da tristeza no haber participado en ese proyecto, por algo será. No hay mal que por bien no venga".

Fuente: Ventaneando