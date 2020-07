Pati Chapoy 'destroza' a Televisa y humilla a famoso actor: "No compares 'Ventaneando' con esos"

Ciudad de México.- La famosa periodista de espectáculos, Pati Chapoy, no se ha tentado el corazón a la hora de responder al actor, Jesus Ochoa, sus ataques a Ventaneando, comparándolo con varios medios como Televisa, idea que 'destrozó' y humilló con su contundente mensaje.

Ochoa habló sobre los problemas de la ANDA y aseguró que periodistas como Daniel Bisogno y 'Fabiruchis' hablaban de ello para subir el rating, pero que "no les interesa" realmente lo que pasa.

En todos los programas, no les interesa. Hablo de Daniel Bisogno, que nos tira, hablo de ‘Fabiruchis’ (Fabián Lavalle)... lo hacen por escanio, por show, porque ahorita como no tienen para sus programas, lo agarran", dijo Jesús.

Te podría interesar: Cecilia Galliano estalla en 'Hoy' al ver a Sebastián Rulli besar a Angelique: "Che productora"

Ante esto desde su programa en TV Azteca, Chapoy le señaló que le molestaba que los comparara con otros medios, asegurando que "no existen otros" y que solo hay un conductor que se ha dedicado a insultar tanto actores como periodistas, concluyendo con que ellos siempre le han dado voz cuando tiene algo que decir.

Lo que no me gusta es que compares a Ventaneando con los otros, los otros no existen, lamentablemente hay programas de televisión, que mencionaste en un principio, donde existe un conductor que se ha dedicado a insultar, no nada más al gremio artístico sino a los compañeros que tenemos la misma profesión, pero siempre te hemos dado micrófonos a ti", dijo Pati.