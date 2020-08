¿Pleito en Televisa? Conocido actor asegura que Livia Brito le pudo hacer santería tras romance

Ciudad de México.- El actor, Salvador Zerboni, mediante una entrevista indicó que piensa que Livia Brito le hizo un trabajo de santería, con el fin de que ya no tuviera suerte en el amor.

No sé, seguro me hizo un encargo o algo raro, ya me dio miedo, pues después de esa relación no me fue nada bien, tuve mala suerte. Mejor me quedo callado”, dijo el actor.