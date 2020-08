Poncho de Nigris recuerda cuando Multimedios pagó su boda: "Me ahorré mucho dinero"

Ciudad de México.- Durante su participación en el podcast de Roberto Martínez, el presentador e influencer mexicano, Poncho de Nigris, recordó su boda con Marcela Mistral que fue organizada y televisada por Multimedios.

En uno de los segmentos, el intérprete de La Cobra reveló que pidió la ayuda del entonces director de la televisora regiomontana para organizar esta fiesta, celebración que amenizó el grupo Pesado.

Lee también: Tras dejar TV Azteca y 'despido' de Televisa, Rocío Sánchez Azuara reaparece y da dura noticia

Me casé porque me ahorré cuatro millones de pesos, es una pende…, es un pasivo inmenso. La televisaron en Multimedios, es un recuerdo bien chin… y me ahorré cuatro millones", indicó el comunicador.