Por "hocicón", Gustavo Adolfo Infante explota contra Julián Gil y amenaza con demandarlo

Ciudad de México.- Gustavo Adolfo Infante respondió a los comentarios que hizo Julián Gil en celebración por su salida del matutino Sale el Sol, advirtiendo que podría hasta demandarlo por llamarlo "chayotero" y señalarlo de recibir dinero para "tomar bandos" cuando presenta información en sus programas.

Luego de que trascendió que el periodista de espectáculos ya no formará parte del mencionado programa de Imagen Televisión, el actor grabó unos videos en los que se le ve reaccionando con alegría a la noticia.

Lee también: ¿Adiós Carlos Rivera? Cynthia Rodríguez, devastada en foro de 'VLA' por esta triste razón

Ahora Gustavo Adolfo Infante empleó sus redes sociales para responder, asegurando que él no fue despedido del matutino y exponiendo que el actor debería comprobar todo lo que dice sobre él.

Lee también: ¿Vuelve a TV Azteca? Magda Rodríguez habla de su salida de 'Hoy' y humilla a Telemundo

No me han corrido... Al señor Julián Gil que anda muy emocionadito que me corrieron, no me corrieron. Dice 'chayotero' y no sé qué, ten cuidado con lo que dices Julián Gil o te voy a demandar por hocicón, porque no estoy corrido ni soy chayotero", expuso el periodista.