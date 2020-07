Por ser cubano, querido actor relata que ha inicios de su carrera fue rechazado por Televisa

Ciudad de México.- El actor, César Évora, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, confesó cómo fueron sus inicios en Televisa, al asegurar que él estudio actuación para entrar al mundo del cine como director, sin embargo el destino le tuvo otra sorpresa.

Es curioso porque nunca pensé en ser actor, a mí me interesaba ser director, pero quería saber cómo funciona un actor para saber dirigirlo y por ello estudié actuación. Y bueno, aunque ser actor no era mi plan original, disfruto mi profesión, sobre todo que me permite interpretar a personajes que no tienen nada que ver conmigo”, dijo.

En su mensaje, señala que al principio la televisora de San Ángel no estaba interesado en él debido a conflictos políticos, sin embargo después vieron sus cualidades y se interesaron.

En 1993, Televisa me invitó a trabajar en la novela Corazón salvaje y me traje a mi esposa, quien tenía seis meses de embarazo. Sin embargo, cuando regresé a Cuba para dejar todo listo , el productor Pepe Rendón me marcó y me dijo que el señor Azcárraga Milmo, no quería traer a ningún cubano en ese momento, pues en ese entonces Verónica Castro acababa de entrevistar a Fidel Castro y fue atacada por los cubanos que vivían en Miami”, dijo.

Aunque no todo fue querer ser actor, pues afirma que al principio tenía planeado estudiar Geofísica, sin embargo al tiempo comprendió que no era lo suyo y tuvo que cambiar.

Empecé a estudiar Geofísica a los 17 años. No sabía muy bien qué estaba estudiando, y cuando me di cuenta de que no me agradaba, tuve que esperarme hasta el tercer año para poder cambiarme de carrera, ya que si me salía antes me agarraba el servicio militar, y no quería perder esos años”, indicó.

Por otra parte, cuando se le preguntó sobre su retiro, él aseguró que es algo que no está dentro de sus planes, al asegurar que todavía le quedan muchos años en los foros.

No, nunca lo he pensado; prefiero que el corazón deje de funcionar donde sea, en un teatro o foro. Donde me sorprenda la muerte, bienvenida sea, no me preocupa... mientras mi mente esté clara, tenga fuerzas para trabajar y para dar lo mejor de mí, y transmitir mi conocimiento, está bien”, finalizó.

Fuente: TV Notas