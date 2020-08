Roberto Carlo rompe el silencio y revela si se va de Imagen TV por pleitos con la producción

Ciudad de México.- Según el periodista de espectáculos Alex Kaffie, publicó en su columna 'Sin lisonja y a rajatabla', que el conductor Roberto Carlo de Sale el Sol, estaba a punto de perder su trabajo en Imagen TV por diferencias con sus jefes.

Además agregó que la producción estaba esperando a que Roberto saliera negativo en la prueba del Covid-19 para regresar a los foros y despedirse de los televidentes con el argumento de que su ciclo había termiando.

Fue a través de sus historias de Instagram que el también actor desmintió a Kaffie: "No saben cómo me rehusaba a hablar de esto, porque es algo que viene de fuera, no tiene nada que ver conmigo y no tendría que dedicarle ni atención ni tempo, pero ustedes tienen ganas de saber lo que está pasando y ahí les va".

Debo aclarar que no me gusta atorarme en estas cosas, entonces lo contaré y daré vuelta a la página. Y sí, hasta el día de hoy sigo siendo parte de 'Sale el Sol'. Llevo un mes fuera porque estuve enfermo de Covid, pero en cuanto salga negativo estaré de vuelta al foro".

Respecto a los supuestos problemas con personas de la producción mencionó: "Se habló de una sublevación, pero no existe, tengo una perfecta, intacta y cuidada relación con los que trabajo; en 'Sale el Sol' somos como una familia, y todas las opiniones son válidas, todos ponemos de nuestra parte para que funcione, y es con armonía".

Sale el Sol va a ser mi familia esté o no esté en el programa, es un proyecto que me ha hecho creer tanto en lo profesional y en lo personal. Yo voy a estar ahí el tiempo que tenga que estar, el tiempo que ustedes la empresa y yo queramos, y seguiré feliz de compartir con todos ellos, con todos ustedes".

Finalizó diciendo que el que termine un proyecto es parte de la vida y que ahora pertenece a esta familia: "Esta es la verdad, sigo con ustedes el tiempo que tendré que seguir, y si llega el momento de cerrar este ciclo, no pasará nada, no será por un conflicto, la vida representa cambios y bienvenidos, lo que importa es el proyecto. Hoy por hoy seguimos juntos en este proyecto, en este programa, en esta familia, solo espero que salga negativo para estar en los foros".

