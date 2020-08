"Saben que hicieron mal": Carolina Sandoval cuenta todo sobre su salida de 'Suelta la Sopa'

Ciudad de México.- Carolina Sandoval confirmó que existe un problema legal por el tema de su salida de Suelta la Sopa e hizo referencia a que la producción del programa actuó de forma "irresponsable" e incorrecta.

Por primera vez desde que 'explotó' la 'bomba' de su salida del show de Telemundo, 'La Venenosa' habló con detalles sobre la situación durante una entrega de su transmisión en vivo 'El Almuerzo con Caro', donde conversó con la actriz Lucía Méndez.

Lee también: Tras dejar TV Azteca y 'despido' de Televisa, Rocío Sánchez Azuara reaparece y da dura noticia

Aunque ya había advertido en sus redes sociales que no iba a hablar del tema aún, Sandoval no pudo salvarse de los cuestionamientos de su amiga, por lo que Méndez se jactó en Instagram de haberle "sacado la sopa" a la presentadora.

A post shared by u0950ud83euddffCarolina Sandovalud83euddffu0950 (@venenosandoval) on Jun 5, 2020 at 1:09pm PDT

View this post on Instagram

Al preguntarle por sus motivos para dejar el programa, Carolina inició su respuesta diciendo que ella no piensa contagiarse de coronavirus por irresponsabilidad, aparentemente dejando en claro que no tiene intenciones de salir de casa para realizar su trabajo en foros de televisión.

Lee también: Tras abandonarla "por no darle hijos", conductora de 'Hoy' humilla a su ex con fuerte noticia

Esa respuesta te prometo que vas a ser la primera en saberla. En realidad la única puerta que tengo cerrada es la de mi casa para que nadie entre ni nadie salga para que no nos contagiemos así de manera irresponsable. Si en la lista de los contagiados voy a estar, no sé cuándo porque tal vez este virus siga creciendo por la irresponsabilidad de la gente, no me voy a contagiar por irresponsable", expuso.