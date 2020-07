Terrible angustia: Sherlyn revela qué complicaciones en el parto pusieron en peligro a su bebé

Ciudad de México.- Sherlyn abrió su corazón para relatar los angustiantes momentos que vivió al dar a luz a su primogénito André, complicaciones que pusieron en peligro al bebé y que dieron paso a que su parto resultara muy distinto a lo que ella esperaba.

En una conmovedora entrevista para la revista Quién, la actriz reveló que debió ser intervenida de urgencia pese a que ella deseaba un parto natural, algo para lo que se había estado preparando con cursos.

Según relató, sus médicos notaron que tenía menos líquido amniótico durante sus últimas revisiones, motivo por el cual monitorearon los signos vitales del pequeño. Fue en ese momento en el que descubrieron que algo no estaba bien y que debían proceder con cirugía lo antes posible.

Cuando me ponen el monitor veo que empiezan a entrar más doctores al cuarto. Veo que traen cara de preocupación y les digo '¿qué pasa?', y me dice mi doctor: 'Hay cambio de planes, estamos perdiendo los signos vitales del bebé y tenemos que pasar a cirugía en este segundo'", relató la actriz.

Sherlyn insistió en que ella quería tener un parto natural, sin embargo, no entendió la gravedad de la situación sino hasta que uno de los médicos le explicó que el bebé no estaba recibiendo oxígeno de la forma correcta, pues existían problemas en el cordón umbilical.

Sentía que si no tenía un parto natural le fallaba a mis clases de psicoprofilaxis. Le dije: 'No, yo quiero tener un parto', y me respondió: 'No estás entendiendo, no está pasando bien el oxígeno por el cordón umbilical y estamos teniendo problemas. Su frecuencia cardíaca no levanta y ya le dimos tiempo'", compartió Sherlyn que le explicó el especialista.