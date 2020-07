¿Vuelve a TV Azteca? Magda Rodríguez habla de su salida de 'Hoy' y humilla a Telemundo

Ciudad de México.- La productora Magda Rodríguez quien actualmente produce Hoy, Guerreros 2020 y Laura sin Censura en Televisa, reveló si saldrá del matutino pronto y qué la llevó a dejar Telemundo.

Al ser entrevistada por el periodista de espectáculos Edén Dorantes, Magda habló primero de cómo se ha sentido con Guerreros 2020, competencia que estrenó en junio pasado.

La productora también habló de la rigurosa dieta que lleva desde hace tiempo con la que ha logrado bajar de peso y cómo le ha hecho para manejar tantos proyectos al mismo tiempo.

Además, añadió:

Antes de llegar a Televisa, la exitosa productora producía el polémico programa Enamorándonos en TV Azteca (el cual acaba de salir del aire por la contingencia con Penélope Menchaca al frente) y también estuvo en Telemundo produciendo el programa ganador de un Emmy, Un Nuevo Día.

Magda fue cuestionada sobre cuánto tiempo seguiría como productora de Hoy y si le quedaba un año más en el puesto.

Finalmente, la productora al fin confesó por qué se fue de Telemundo y les mandó un sutil 'recadito'.

Por eso renuncié a Telemundo. Un amigo mío me dijo: 'Si hoy te murieras, ¿qué te gustaría que dijera la prensa de ti?'. Y no me gustó lo que iban a decir de mí, fui y presenté mi renuncia. Me pagaban más y me hacían más. Y dije: 'yo quiero hacer otras cosas'. Si hoy me muriera me encantaría lo que la prensa dijera de mí y creo que con eso trabajaré todos los días".