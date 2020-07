¿Arrepentida? Maribel Guardia confiesa que mintió para obtener su primer protagónico

Ciudad de México.- La querida actriz Maribel Guardia estuvo como invitada en el programa de Gustavo Adolfo Infante donde el conductor la cuestionó sobre cuál había sido el primer protagónico de su carrera.

La costarricense reveló que fue en la película El Bronco de 1983 al lado del actor Valentín Trujillo donde interpretaba a una mujer amante de esquí acuático, pero Maribel confesó que tuvo que mentir para obtener el papel.

Lee también: "Una niña buena": En paños menores, Érika Fernández paraliza Instagram arriba del sofá

Después de un casting me llaman y me preguntan ‘¿usted sabe esquiar sobre el agua?’ y respondo ‘sí claro, yo me crie en Costa Rica, en el mar’ y me dicen ‘ay señora salimos mañana a Mazatlán, usted es la protagonista’", contó Guardia