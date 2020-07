Ceci Ponce y el día que 'explotó' contra su rival en reality de TV Azteca: "Pinc... naco"

View this post on Instagram

Yo no su00e9 por quu00e9 pero estoy contenta mas tiempo del que estoy preocupada y quiero agradecerle a cada una de mis herramientas, a mi ejercicio, mi comida amorosa, mis respiraciones, lo que leu00ed, escuchu00e9, escribir, ordenu00e9... Las filosofu00edas, religiones, tecnologu00edas, ideologu00edas que me han acompau00f1ado y que hoy son un licuado de bienestar, un remanso, una estructura bastante su00f3lida de donde sostenerme ahora que todo flota en el aire... Y el agradecimiento mu00e1s emocionante es a mi familia... A estos con los que ando pegoteada desde antes de este encierro... Y ahora que se intensificu00f3 me tienen casa du00eda mas enamorada y ocupada y atenta y positiva y propositiva... Yo creo que la vida es un camino individual que se recorre de manera grupal... Y que fortuna estar acompau00f1ada de ellos. Poner mi atenciu00f3n en sus necesidades es algo que me desconecta de mi parte ociosa... Le dan tareas a mi mente constantemente y no le permiten divagar en angustias o apocalipsis extratezombis... Me gusta llegar como llegue a este momento. Me gusta lo que me pasa, lo que pienso, me gustan mis dudas y mis certezas. Me gusta mi tranquilidad y mi paz de estar haciendo sin presiones y sin tener que disfrazar nada para dar a entender otra cosa... Estoy contenta. No hay mu00e1s conclusiones. Hasta aquu00ed.