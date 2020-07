Exintegrante de 'Enamorándonos' reaparece en Televisa y cuenta su triste historia

Ciudad de México.- En una emisión del programa Laura Sin Censura, Silvia González reapareció junto a la presentadora de Televisa, Laura Bozzo, para contar las decepciones amorosas que ha vivido a lo largo de su vida.

Durante uno de los segmentos, la exintegrante de Enamorándonos abordó el tema de una de sus exparejas, quien la dejó ‘plantada’ en el altar a escasos minutos de hacer oficial su compromiso nupcial.

'Chivis', como era conocida la examorosa, narró que su exnovio se comportó de una forma distinta con el paso del tiempo, aunque no negó que sí llegó a estar profundamente enamorada de este hombre.

Era un bulto de mentiras, eso fue y me enamoró. Lo he negado y hoy te puedo decir que me enamoraste y me dolió, no me dolió que me dijeras que no, me dolió más todo el bochorno", indicó.