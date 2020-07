"¿Qué les dan de comer?": Chayanne y su hijo calientan las redes con sus 'six packs'

Ciudad de México.- No cabe duda que el tiempo no pasa por el cantante puertorriqueño Chayanne, pues a sus 52 años, luce un físico incluso mejor que en sus años mozos, lo que quedó de manifiesto, no solo en las fotografías de su reciente cumpleaños, sino en una postal donde aparece con su hijo en la playa luciendo sus definidos abdómenes.

El hecho de que Chayanne mantenga su espectacular figura tiene mucho que ver con los entrenamientos que realiza, que le permiten bailar por horas arriba de un escenario a sus 52 años, sin embargo, pocas veces se le ve al boricua enseñando de más, como si lo hizo esta vez al lado de su hijo.

Ambos son poseedores de un abdomen plano y bien marcado, por lo que las redes no dejaron de reconocer el increíble físico que

Con información de Redacción Tribuna