¡Terrible noticia! El hijo de Érika Zaba, la exOV7, también tiene Covid-19

Ciudad de México.- Luego de informar que se contagió de Covid-19, la cantante y exintegrante de OV7, Érika Zaba, comunicó que lamentablemente, su pequeño hijo Emiliano también se vio afectado por el coronavirus, y destaco qué están tomando todas las medidas para salir triunfantes de esta situación.

Érika Zaba informó hace unos días que dio positivo a la prueba de Covid-19 junto a su esposo, y aunque en un principio señaló que su bebé de 8 meses estaba libre del virus, días después declaró que sí era portador del virus.

En una entrevista para ‘De Primera Mano’, Zaba señaló que a su bebé no le hicieron la prueba de detección por recomendación del médico, puesto que es muy pequeño para el proceso doloroso e invasivo.

No le hagan ninguna prueba, es obvio que lo tiene, una prueba sería invasiva para él, va a tener como una gripa, nos dieron instrucciones muy precisas, uso de tapabocas incluso para cargarlo, lavado de manos exhaustivo, porque, aunque todos seamos positivos, es un tema muy importante la carga viral que se pueda transmitir”, señaló.

Érika Zaba compartió lo difícil que ha sido no poder estar con su bebé al 100 por ciento, pues es una enfermedad que le ha afectado:

La verdad es que sí, no poder estar al cien con Emiliano para mí es muy frustrante, no poder abrazarlo, no poder pasar mucho tiempo juntos, hoy lo noté mucho mejor, ayer noté que tenía poquito de tos, incómodo, es muy probable que tuviera dolor de cabeza, pero ¿cómo se comunica?”.