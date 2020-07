Tras llegar a Televisa, Héctor Sandarti disfruta de tierno momento: "Lo extrañaba"

View this post on Instagram

He vuelto. Feliz de regresar a la que fuera mi casa durante 25 au00f1os. Oficialmente vuelvo a formar parte de la fu00e1brica de sueu00f1os mu00e1s grande de America Latina. Nos vemos a las 11 (Mu00e9xico) en un LIVE que haru00e9 aquu00ed mismo para contarles. Estoy feliz!!!