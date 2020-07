VIDEO: José Ron confiesa las escenas que más detesta hacer en la actuación

Ciudad de México.- El aclamado actor jalisciense José Ron está dando mucho de qué hablar, no solo por su enorme talento, sino por una reciente transmisión en vivo que ofreció para sus fans de redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, la estrella de la telenovela Te doy la vida publicó un video donde interactúa con sus más de 3 millones de seguidores. Uno de ellos le preguntó sobre lo que odia al momento de actuar.

Lee también: ¿Qué fue de Lilí Brillanti? Tras veto de Televisa y dejar TV Azteca, así luce y ahora hace esto

Ante el cuestionamiento José respondió que hay dos cosas que no le gustan mucho durante su trabajo y son las escenas donde hay demasiada información de por medio y cuando tiene que fingir una llamada por teléfono.

De repente hay escena de paja (pereza) que es mucha información y no me gustan. También me dan un poco de huevita las escenas que son de llamada telefónica porque estás tú solo, no está actor, no sabes como te lo está diciendo y simplemente tú escuchas al apuntador y sobre este y el texto, tú te imaginas lo que te va a decir la otra persona y sobre eso tú das tu texto", dijo el famoso.